Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
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Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir

Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin özgürlükler partisi olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin özgürlükler partisi olduğunu söyledi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde partilerinin 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantının yapıldığı otel önünde karşılanan Babacan, kongredeki konuşmasında partinin kuruluş amacını anlattı.

 Özgürlükler partisi olduklarını kaydeden Babacan şunları söyledi: "Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, başımız dik alnımız ak vatandaşlarımızla buluşuyoruz, çarşı pazar geziyoruz.  Her sokakta her kahvede ilgi görüyoruz. Siyasete ilk defa DEVA çatısı altında giren çok sayıda arkadaşımızla beraber, tabii ki siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımızla kurduğumuz ekiple beraber omuz omuza yürüyoruz. Partimiz kurulduğu ilk günden bu yana, özgür ve zengin bir Türkiye tasavvuruyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem özgür hem de zengin bir Türkiye istiyoruz. DEVA Partisi'ni kurduk çünkü bu kötü gidişe 'dur' diyecek hiç kimse yoktu. Öteki beriki demeden, ocu bucu ayırmadan aynı çatının altında 84 milyonun tamamının sesi olmak için buluştuk. DEVA Partisi'nin tüm politikalarının merkezinde insan vardır, biz insan odaklı bir partiyiz. Tüm politikalarımızın merkezinde insan onuru vardır. DEVA Partisi tüm hakların güvencesidir. DEVA Partisi özgürlüklerin partisidir."

Babacan'a kongrede Bandırmaspor forması ve Bandırma Vapuru hediye edildi. Tek liste ile gidilen seçimleri, mevcut ilçe başkanı Ayşegül Özdemir ve ekibi kazandı.


Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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