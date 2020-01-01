Babacan'dan yıllar sonra ilk tweet: Yeni yılda demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele edeceğiz

01.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:52

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Ali Babacan uzun yıllar sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Yeni yılda hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum." dedi.



Babacan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajının devamında, "Yeni yılda daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle