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BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. Parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bu seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar" dedi.

DENİZLİ (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. Parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bu seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Denizli'ye geldi. İlk olarak kentteki bir otelde partililerle bir araya gelen Babacan, ardından basın toplantısı düzenleyip, açıklamalarda bulundu. Ülke gündemindeki 'ittifak' konusunda değerlendirmelerde bulunan Babacan, net bir tutum içerisinde olmadıklarını belirtti. Babacan, şöyle konuştu:

'ŞU AN İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR İTTİFAK YOK'

"Şu an içinde olduğumuz bir ittifak yok. Seçim ittifakı, seçime girerken Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bunun söylenmesidir. Buna göre sistem işliyor. Seçim bittikten sonra hukuki hiçbir niteliği kalmıyor. Adı üzerinde 'seçim ittifakı.' Seçimden sonraki süreç gönüllü bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da gönüllü birliktelik. Bir sonraki seçime girerken ittifaklar nasıl şekillenir, biz parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bunlar seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar. Önümüzdeki süreçte bütün opsiyonları açık tutarak bir yandan kendimiz çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan da Türkiye'de seçime kadar siyasi yapıların nasıl şekilleneceğini izleyeceğiz. Her türlü senaryoyu dikkate alan çalışmalar yapıyoruz."

Basın toplantısının ardından Babacan, partisinin 1. Olağan Denizli İl Kongresi'nin yapılacağı Merkezefendi Kültür Merkezi'ne geçti. Tek listeyle girilen genel kurulda DEVA Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar oldu. Babacan ve beraberindekiler, daha sonra muhtarlarla görüştü. Partisinin il binasını ziyaret eden Babacan, ardından Bayramyeri Meydanı'ndaki esnafları ziyaret etti. Babacan kentteki STK temsilcileri ve iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptıktan sonra Denizli'den ayrıldı.

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

BABACAN'DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI
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