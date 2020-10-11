Babacan'dan, HDP'lilere destek
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Babacan'dan, HDP'lilere destek

11.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:02
Babacan'dan, HDP'lilere destek

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresini yapmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresini yapmak üzere Diyarbakır'a geldi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelen Babacan, görevden alınan HDP'li belediye başkanı ve meclis üyelerine destek açıklamasında bulundu.

Partisinin il kongresini yapmak üzere Diyarbakır'a gelen Ali Babacan STK temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına (DTSO) ziyarette bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda üyeleri, iş insanları ve partililerle görüştü. Ziyarete parti programlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, demokrasi ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğuna değinerek, görevden alınan HDP'li belediye başkanları ve gözaltıları eleştirdi. Seçimlerin dahi nerede ise anlamını yitirdiği bir sürece girdiklerini belirten Babacan, "Seçilmiş insanların idari kararlarla bir sabah evinden alınıp götürüldüğünü görüyoruz. Bu ister belediye başkanları olsun, isterse meclisler, belediye meclisleri üyeleri olsun. İsterse Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) seçilmiş milletvekilleri olsun. Seçilmiş bir insan demek arkasında bazen 5 bin, bazen 500 bin, bazen 5 milyon insanın iradesi demek. ve biz çok açık söylüyoruz. Seçilmiş bir insanın görevden alınması sadece ve sadece bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından yapılabilmekte. Aksi halde siz seçimleri anlamsızlaştırırsanız, sandığı anlamsızlaştırırsınız o ülkede artık gerçek anlamda bir demokrasi var diyemeyiz. ve insanlar başka çözüm yolları aramaya başlar" dedi.

Toplantı, basın açıklamasından sonra soru cevap şeklinde devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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