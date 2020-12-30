Babacan'dan Erdoğan'a Sert Eleştiriler
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Babacan'dan Erdoğan'a Sert Eleştiriler

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçmişte yönetim ekibinde yer aldığı AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçmişte yönetim ekibinde yer aldığı AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Babacan, "Hukukun üstünlüğü yerine bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne biat ediliyor. İnsan hak ve özgürlükleri çiğneniyor" dedi

Babacan'dan Erdoğan'a Sert Eleştiriler

Kaynak: DailyMotion.com

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