Babacan'dan Erdoğan'a Sert Eleştiriler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçmişte yönetim ekibinde yer aldığı AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Babacan, "Hukukun üstünlüğü yerine bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne biat ediliyor. İnsan hak ve özgürlükleri çiğneniyor" dedi

Kaynak: DailyMotion.com