Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı
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Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı

22.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:43
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı

Son dakika haberler: babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u (73) dedesine ait tabancayla 14 el ateş ederek öldüren Mahmut Bodur (19) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, anne- babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u (73) dedesine ait tabancayla 14 el ateş ederek öldüren Mahmut Bodur (19) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 Sokak'ta meydana geldi. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur, 3 gün önce oğlu Mevlüt Bodur ve torunu Mahmut Bodur'un yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut Bodur, anne-babasının 8 yıl önce boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mahmut Bodur, evde bulunan tabancayı alıp, babaannesine kurşun yağdırdı. Vücuduna 14 kurşun isabet eden babaanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Bodur da polis merkezine giderek, teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, babaannenin cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan torunun, emniyetteki ifadesinde, babaannesinin 8 yıl önce anne-babasının boşanmasına neden olduğunu söylediği öğrenildi.DEDESİNİN TABANCASIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce babasının yanına yerleştiği öğrenildi. Olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.


Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini öldüren torun, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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