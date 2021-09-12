ELAZIĞ'da yaşayan Saniye İldeniz (56), babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor. İldeniz, "Yaptığım 40 çeşit sirkeyi Avrupa ülkelerine de kargoyla gönderiyorum. Sirkeleri kullananlar kolay kolay hasta olmuyor" dedi.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Saniye İldeniz, babaannesinin öğrettiği geleneksel yöntemlerle 40 yıldır dağlardan topladığı bitkilerle 40 çeşit sirke yapıyor. Pandemi döneminde açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan İldeniz, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerine sirke gönderiyor. Yapımı meşakkatli sirkeler 55 ile 130 lira arasında alıcı buluyor. Saniye İldeniz, sirke yapımına babaanesinden etkilenerek başladığını belirterek, "Sirke bizim evde aklım erdiğinden beri yapılırdı, hatta o zaman büyük küplerde yapılırdı ve evdeki kolonlara devrilmesin diye bağlarlardı. Babaannem sirkenin başucu iksiri olduğuna inanırdı" dedi.

ısırgan tohumu, ceviz."