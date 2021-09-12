Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor - Haberler
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Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

ELAZIĞ'da yaşayan Saniye İldeniz (56), babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor.

ELAZIĞ'da yaşayan Saniye İldeniz (56), babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor. İldeniz, "Yaptığım 40 çeşit sirkeyi Avrupa ülkelerine de kargoyla gönderiyorum. Sirkeleri kullananlar kolay kolay hasta olmuyor" dedi.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Saniye İldeniz, babaannesinin öğrettiği geleneksel  yöntemlerle 40 yıldır dağlardan topladığı bitkilerle 40 çeşit sirke yapıyor. Pandemi döneminde açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan İldeniz, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerine sirke gönderiyor. Yapımı meşakkatli sirkeler 55 ile 130 lira arasında alıcı buluyor.  Saniye İldeniz, sirke yapımına babaanesinden etkilenerek başladığını belirterek, "Sirke bizim evde aklım erdiğinden beri yapılırdı, hatta o zaman büyük küplerde yapılırdı ve evdeki kolonlara devrilmesin diye bağlarlardı. Babaannem sirkenin başucu iksiri olduğuna inanırdı" dedi.

'TANTUR USULÜ'

Babaannesinin yaptığı sirkeyi kullandıkları için hasta olmadıklarını anlatan İldeniz şunları söyledi:

"Aklıma gelebilecek her şeyden sirke yapmaya başladım. Rahmetli babaannem bana öğretti. Dağda, taşta gezdiği zaman beni de götürürdü, her bitkiyi bana öğretirdi. 30-40 çeşit sayabilirim. Meyve sirkesini saymıyorum çünkü hemen hemen herkes yapıyor. Önemli olan bitki sirkesi. Babaannemden öğrendiğim geleneksel tantur usülü yapıyorum. Pandemiden dolayı ben de sosyal medya sayfası kurdum. Sayfa üzerinden bütün Avrupa ülkelerine kargoyla gönderiyorum. Oradaki gurbetçiler izne geldiğinde hepsi benden alıyor. Kanada'dan aradılar, 'Gönderiyor musunuz?' dediler. 'Evet' dedim. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine gönderiyorum ve çok beğeniyorlar. Sirke aslında yeni doğurduğunuz bir bebek gibi. Aşamaları çok. Doğal yapmak istiyorsanız dağlardaki meyvelerden faydalanmak zorundasınız. Yıllarca eşimden harçlık istiyordum. Şimdi kendi harçlığım oluyor ve torunumun bisikletini ben alacağım. Bu da güzel bir mutluluk."

İldeniz'in yaptığı sirkelerden bazıları şöyle:

"Karahindiba, armut, erik, kayısı, şeftali, ayva,  palamut alıç çiçeği, alıç, altın otu, kuşburnu, melisa, kekik, ada çayı, gül, elma,  zeytin yaprağı, böğürtlen, dut yaprağı, yeşil çay, incir, nar, damar otu, deve dikeni tohumu, hibiskus, kuru dut, reyhan, nane, sarımsak, soğan,

ısırgan tohumu, ceviz."


Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Babaannesinden öğrendiği geleneksel yöntemle 40 çeşit sirke yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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