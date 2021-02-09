Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

09.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:33
Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12), kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12), kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. 

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi, Yeşil Sokak'ta bir evde yaşandı. Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için geldikleri evde, babaanne ve torununu hareketsiz halde buldu. Evdeki duman ve is kokusunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından babaanne ve torunu ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Babaanne Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Pervin Buldan Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Barış Manço İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:34:01. #1.15#
title