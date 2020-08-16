Babaanne ve iki torunu dehşeti yaşadı Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, içinde iki kız çocuğu ve annesinin de bulunduğu evi ateşe verdi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, içinde iki kız çocuğu ve annesinin de bulunduğu evi ateşe verdi. Anne ile iki kız çocuğu son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Mazhar K., annesi Cennet K. ile uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı. Ev hemen alev alırken, anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.'yi evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı. Ancak yangın bir anda tüm apartmanı sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı.

İki torununa bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne Cennet K. ise, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA