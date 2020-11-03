Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı
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Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı

03.11.2020 00:48 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:42

Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı İzmir'de meydana gelen depremde, Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı.

Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde, Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı. Acılı aile gelen haberle yasa boğuldu.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda'nın cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkartıldı. Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel'e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu.

Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazelerinin Çorum Merkez Kuşsaray Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı
Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı
Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı
Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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