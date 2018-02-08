ABD'li Babaanne Torununu Doğurdu
ABD'de 17 yaşındayken rahminin bir kısmı alınan Kayla Jones ve eşi bebek sahibi olmak istedi. Kayla Jones'un kayınvalidesi Patty Resecker, taşıyıcı anne olmayı kabul ederek bebeği doğurdu
ABD'nin Arkansas eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. Texarkana şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Kayla Jones, kocası Cody ile evlendikten sonra bebek sahibi olmaya karar verdi. Ancak 17 yaşında yapılan kısmi histerektomi (rahmin bir kısmının alınması), bu durumu zorlaştırıyordu.
"BEN TAŞIRIM" DEDİ
Kayınvalide Patty Resecker, genç çiftin bu hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olmak istediğini söyledi. Ancak çift, bu çağrıyı ciddiye almadan taşıyıcı anne araştırmaya başladı. Birkaç görüşmenin ardından kayınvalide Resecker'in ciddi olduğunu anlayan çift, bu fikre sıcak bakmaya başladı. Yapılan testlerin ardından büyükannenin torununu taşıyabileceği açıklandı.
TORUNUNU 7 AY KARNINDA TAŞIDI
Kayla Jones, "İlk önce doktorların deli olduğumuzu düşündüğünü düşündüm, ama araştırdığımda başka büyükanneler bulduk" dedi.
İlk deneme 2016 yılının kasım ayında yapıldı ancak başarısızlıkla sonuçlandıysa da 2017'nin mart ayında yapılan ikinci denemede büyükanne, torununa hamile kalabilmeyi başardı.
Hamilelikten 7 ay sonra bebek sezaryenle dünyaya geldi. Bebeğe Allen Jones adı verildi.
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edep ya huuuCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bebeği sadece taşıma görevi görüyor. Yani asıl anne ve babasından tüp bebek işlemi gercekleşiyor sadece buyuk anne taşıyıcı görevi yapıyor. Cocuk sahibi olamamak gercekten zor bir durum allahım isteyen herkese versin .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Allah akıl fikir versin dünyanin civisi cikmis hem kizina hem anasina tepriklerCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Şeytan bile ben yokum diyip kaçıyordur. Ondan son aşağılık köpekler diyorlarki;Allah cehennemi niye yarattı?Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Bir jinekoloji uzmanı olayı aydınlatabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır