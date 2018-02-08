ABD'li Babaanne Torununu Doğurdu

ABD'nin Arkansas eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. Texarkana şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Kayla Jones, kocası Cody ile evlendikten sonra bebek sahibi olmaya karar verdi. Ancak 17 yaşında yapılan kısmi histerektomi (rahmin bir kısmının alınması), bu durumu zorlaştırıyordu.

"BEN TAŞIRIM" DEDİ

Kayınvalide Patty Resecker, genç çiftin bu hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olmak istediğini söyledi. Ancak çift, bu çağrıyı ciddiye almadan taşıyıcı anne araştırmaya başladı. Birkaç görüşmenin ardından kayınvalide Resecker'in ciddi olduğunu anlayan çift, bu fikre sıcak bakmaya başladı. Yapılan testlerin ardından büyükannenin torununu taşıyabileceği açıklandı.

TORUNUNU 7 AY KARNINDA TAŞIDI

Kayla Jones, "İlk önce doktorların deli olduğumuzu düşündüğünü düşündüm, ama araştırdığımda başka büyükanneler bulduk" dedi.

İlk deneme 2016 yılının kasım ayında yapıldı ancak başarısızlıkla sonuçlandıysa da 2017'nin mart ayında yapılan ikinci denemede büyükanne, torununa hamile kalabilmeyi başardı.

Hamilelikten 7 ay sonra bebek sezaryenle dünyaya geldi. Bebeğe Allen Jones adı verildi.