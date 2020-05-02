Babaanne talep etti, jandarma torununa sürpriz doğum günü hazırladı

Konya'da oturan yaşlı kadının talebi üzerine, Elazığ'daki 3 yaşındaki torununa jandarma ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Konya'da oturan yaşlı kadının talebi üzerine, Elazığ'daki 3 yaşındaki torununa jandarma ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlılara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Konya'dan 156 destek hattı ile jandarmayı arayan yaşlı bir kadın, torununun doğum günü için Elazığ'a gelmek istediğini ancak salgından dolayı evden çıkamadığını belirtti.

Bu nedenle 3 yaşındaki torunu Ahmet Toprak'a sürpriz doğum günü yapılmasını isteyen yaşlı kadının talebini, jandarma geri çevirmedi.

Ekipler, üstü Jandarma Genel Komutanlığının logosuyla süslü doğum günü pastasıyla, merkeze bağlı Acıpayam köyünde ailesiyle yaşayan çocuğu ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan Ahmet Toprak, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA