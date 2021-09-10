Babaanne ile torunu aynı tekvando turnuvasında yer aldı
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Babaanne ile torunu aynı tekvando turnuvasında yer aldı

Babaanne ile torunu aynı tekvando turnuvasında yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa tekvando şampiyonasında bir ilke imza atıldı.

Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa tekvando şampiyonasında bir ilke imza atıldı. Türk Milli Takımı Antrenörü Kibar Uzunçavdar ile tekvandocu torunu Sude Yaren Uzunçavdar aynı turnuvada yer aldı.

Türkiye Tekvando Milli Takım Antrenörü olan Kibar Uzunçavdar ile turnuvaya sporcu olarak katılan torunu Sude Yaren Uzunçavdar aynı turnuvada yer aldı. Babaannesinin Antrenör olarak katıldığı turnuvada sporcu olarak yer alan Sude Yaren Uzunçavdar hislerini İhlas Haber Ajansı ile paylaştı.

"İleride olimpiyatlarda olacağını hissediyorum"

Torununun ileride olimpiyatlarda olacağını hissettiğini ifade eden antrenör babaanne Kibar Uzunçavdar, "Şimdi torunumla Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Benim için sadece torundan ziyade orada Milli Takımı temsil etmek Türkiye'yi temsil etmek, en büyük gurur verici şeydi. Çocuklarımızın bazıları şampiyon oldu. Bazıları yenildi, derece maçına giden çocuklarımız oldu. Sude başarılı, önü açık bir sporcu. İleride ben Sude'yi olimpiyatlarda görüyorum, hissediyorum" dedi.

"Ailemin arkamda olması, beni desteklemesi daha da motive etti"

Antrenör babaannesi ile aynı turnuvada yer alan sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, "Ailemizin üçüncü kuşak tekvandocusuyum. Katıldığım 7 uluslararası arenada üst üste şampiyon oldum. Ayrıca şu anda olimpik havuza seçildim. Bu benim için gerçekten çok büyük bir gurur. 16 yaşında olmama rağmen Olimpik havuzda olmam beni daha da motive etti. İnşallah çıkacağım maçlarda tekrardan şampiyon olacağım. Aynı zamanda, geçtiğimiz Avrupa Şampiyonasına babaannem ile gittim. Bu benim için gerçekten büyük bir gurur. Daha önce Avrupa şampiyonalarına gitmiştim ancak bu diğerlerinden daha farklıydı. Çünkü, arkamda babaannemin ve ailemin olup beni desteklemesi beni daha da motive etti " dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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