Babaanne ile askerden dönen torun karantina sonrası kavuştu Antalya'nın Serik ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması dün gece itibariyle sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması dün gece itibariyle sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek gurupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerini yerine getirdi.

Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı, sevdikleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Askerden dönen Yavuz babaannesine kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz da karantinanın sona ermesiyle soluğu babannesinin evinde aldı. Yavuz, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla birlikte babaannesini ziyaret etti. Daha önce askerden gelen torununa sarılamayan babaanne Lütfiye Yavuz ise bu kez torununa sıkı sıkı sarıldı. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Yaşlı kadın, "Allah'ım şükür kavuşturana. Sağ salim geldi gördüm ya çok şükür. Allah'ım herkesi böyle sağ salim herkesi kavuştursun" diye konuştu.

Torun Yavuz ise, "Askerliği de karantinayı da çok şükür bitirdik. Kavuştuk" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA