Baba yeni bölüm ne zaman? Baba 2. bölüm bugün var mı? Baba 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Baba bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baba dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baba yeni bölüm ne zaman, Baba bölüm bugün mü, Baba yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 2. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Emin Saruhanlı'nın eşi Fazilet ile endişesini paylaştığı sahnede Fazilet'in söyledikleri dikkat çekiyor. Fazilet, çocuklarını güzel yetiştirdiklerini ve İstanbul'da değişmeyeceklerini ifade ederken çocukların annelerini haklı çıkartıp çıkartmayacağı merakla bekleniyor. Ön izleme sahnesinde İlhan'ın Saruhanlı ailesini araştırması ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

Haberler.com - Gündem