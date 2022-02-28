Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 3. bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Baba dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Baba 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Show Tv'de yayınlanan Baba dizisi başrol oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde, Haluk Bilginer, Ayda Aksel ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile seyirciler tarafından beğenildi. Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 3. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Baba 3. bölüm fragmanı araştırıyor. Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba hangi gün ve saat kaçta? Baba 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 3. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba' her Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Şimdiden heyecanla beklenen diziden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Saruhanlı ailesinin reisi Emin ile hapisten çıkan oğlu Kadir'in aile kavramı üstüne yaşadığı çatışmanın ipuçları yer alıyor. Birçok duyguyu bir arada yaşatacak bir Anadolu hikayesiyle Baba dizisi her Salı Show TV ekranlarında.

BABA DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Baba dizisi yayınladığı ilk bölüm itibariyle gündemden düşmüyor. Seyircilerden tam not alan Baba dizisi Show Tv ekranlarında her Salı saat 30:00'da seyircisi ile buluşuyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer : Emin Saruhanlı

Ayda Aksel : Fazilet Saruhanlı

Tolga Sarıtaş : Kadir Saruhanlı

Hakan Kurtaş : İlhan Karaçam

Özge Yağız : Büşra Kalkan Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu : Yaşar Saruhanlı

Taner Rumeli : Servet Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu : Kübra Saruhanlı

Beril Pozam : Sevil Öztürk

Cem Uslu : Ceyhun Kömürcü

Yağız Saylağ : Yusuf Emin Saruhanlı

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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