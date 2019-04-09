Baba Yazdı Oğlu Okudu

"Postacı" ve "Adana Yollarında" türküleri ile ünlenen 85 yaşındaki Abdurrahman Yağdıran'ın yazdığı "Eşi Olmayan Ağlar" türküsünü oğlu Hulusi Yağdıran sahnede okudu.

Anadolu Türkü Dostları Derneği Türk Halk Müziği Konserinde solist olarak sahneye çıkan Hulusi Yağdıran babasının yazdığı türküyü seslendirdi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde verilen THM Korosunu Mustafa Sonsuz yönetti. Meral Zencertaş'ın sunuculuğu yaptığı konserde Hulusi Yağdıran, babası Abdurrahman Yağdıran'ın yazdığı "Eşi Olmayan ağlar" türküsünü okumak üzere mikrofona davet edildi. Salonda bulunan baba Abdurrahman Yağdıran da sahneye davet edilerek koro şefi Mustafa Sonsuz tarafından bir buket çiçek takdim edildi. Abdurrahman Yağdıran da kendisine çiçek verenlere, Anadolu Türkü Dostları Derneği yönetici ve üyeleri ile seyircilere teşekkür konuşması yaptı.

Konserde Sinan Sonsuz, Hürriyet Koçak, İlyas Çakmak, Murat Kılıç, Mehmet Aslan, Hüseyin Bilgidağ ve Saadettin Yüksel bağlama çalarken Murat Torun nefesli çalgı ile eşlik etti. Uğur Şenyürek, Mehmet Cenger ve Ömer Şeritoğlu da ritim saz çaldı.

Anadolu Türkü Dostları Derneği Türk Halk Müziği Korosunda Ayla Şahin, Aynur Uğuz, Damla Aslan, Derya Deniz Tung, Gülseren Acer Yıldız, Gülşen Eroğlu Çay, Gülşen Yaşar, Hatice Özcan, Hatice Poyraz, Meral Zencertaş, Selin İnce, Selma Göde, Suna Adamak, Ümit Küreç, Abbas Dehmen, Ali Haydar Polat, Bülent Cavlak, Bülent Yılmaz, Düzgün Demir, Ergun Akpınar, Fehmi Zencertaş, Hasan Gülay, Hasan Karasaç, Hulis Yağdıran, Hüsnü Yaşar, İlker Göksu, Mehmet Emirler, Nevzat Sütülen, Ömer Remzi Sarı, Ömer Yurdaözer, Özgür Dişli, Şükrü Çetin, Yüksel Şahin ve Zeynel Abidin Akdağ da solist ve korist olarak görev aldı. - ADANA

Kaynak: İHA