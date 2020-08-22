Baba yadigârını davul ve zurna ile teslim aldı
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Baba yadigârını davul ve zurna ile teslim aldı

Baba yadigarı 1966 model Chevrolet İmpala'yı ilk gündü ihtişamına kavuşturan Altuğ Kargı, davul ve zurnalar eşliğinde yollara çıktı.

Baba yadigârını davul ve zurna ile teslim aldı
22.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:46

Baba yadigarı 1966 model Chevrolet İmpala'yı ilk gündü ihtişamına kavuşturan Altuğ Kargı, davul ve zurnalar eşliğinde yollara çıktı.

Bugüne kadar geçmiş tarihe şahitlik etmiş birçok otomobili tekrar yollara çıkaran kaporta ustası Ali Ersöz, Altuğ Kargı'nın da hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. 1966 model Chevrolet İmpala'yı eski ihtişamına kavuşturan Ersöz, otomobili davul zurna eşliğinde teslim etti. Babası Rumi Kargı'nın 34 yaşında aldığı ve 76 yaşına kadar kullandığı İmpala'yı tamirden alırken gözyaşlarına hakim olamayan Altuğu Kargı, davul zurna eşliğinde yollara koyuldu. Kargı, bugüne kadar 250 bin kilometre yapmış yarım asırlık otomobile 85 bin lira masraf yaptı.

Babasının vefat edene kadar gözü gibi baktığı klasik otomobille birçok hatırası olan Altuğ Kargı, düğününde ve doğum günlerinde bile bu yadigarın olduğuna dikkat çekti. Tokat'taki birçok insanın bu otomobille hatırası olduğunu belirten Kargı, "Bu otomobil 1966 yılından beri ailemizin bir parçası oldu. 250 bin kilometredeki bu arabayı babamın hatırasını yaşatmak için tamir ettirmeyi düşünüyorduk. Bugüne kısmet oldu. Ailemin, özellikle de eşimin çok desteğini gördüm. Bu yıl sadece 85 bin lira masraf yaptık. Ama değdiğini görüyorum. Daha önceki yıllarda babam yaptığı için biz bilmezdik. Bu otomobille sadece bizim değil Tokat'taki birçok insanın hatırası var. Şu anda kavuştuğuma çok mutluyum" dedi.

Otomobilin geldiğinde atıl bir durumda olmadığını ifade eden kaporta ustası Ali Ersöz ise, "Meşakkatli bir çalışmadan geçti. Bütün parçaları yurtdışından geldi. Bu arabalardan Türkiye'de bu seviyede yaşatılan yok. Bugüne kadar birçok arabayı yollara çıkardım. Birçok arabayı teslim ettim. Ama ilk defa düğün gibi bir araba teslimim oldu. Baba yadigarı olduğu için böyle bir şey gerçekleştirmek istedik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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