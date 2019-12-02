Baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılar

02.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:41

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehaneye kapı camını kırıp giren hırsızlar, 20 adet nargilenin pirinç aparatını çaldı. Aparatların, 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar kaldığını söyleyen Erdoğan Sürücüler, hırsızların yakalanmasını istedi.

Altay Mahallesi Helvacılar Sokak'ta bulunan Erdoğan Sürücüer'e ait kahvehaneye kimliği belirsiz kişiler, kapı camını kırıp girdi. Sabah camın kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sürücüler'e bildirdi. Annesi Selma Sürücüer ile iş yerine gelen kahvehane sahibi, hırsızların, 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar kalan nargilelerden 20'sinin pirinç aparatlarını çaldığını fark etti. Anne Selma Sürücüer de zararın büyük olduğunu söyleyip, gözyaşı döktü.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, nargileler üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlık olayının saat 02.00 sıralarında yaşandığı belirlendi. Polis, 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan nargile aparatlarının maddi değerinden çok baba yadigarı olması nedeniyle üzüldüğünü belirten Erdoğan Sürücüer, "Babamı yeni kaybettiğimiz için fırsat bulup, bir türlü kepenk yaptıramamıştım. Hırsızlardan artık 'İllallah' dedim. İlk işim iş yerime kepenk yaptırmak olacak" dedi. Sürücüler, iş yerine son 6 ayda 4'üncü kez hırsız girdiğini de kaydetti.

Kaynak: DHA