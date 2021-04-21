Baba yadigarı fotoğraf makinesini şehir müzesine bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Dursun İpek, geçimini fotoğrafçılıkla sağlayan babasından yadigar 81 yıllık fotoğraf makinesini Çubuk Şehir Müzesine bağışladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Dursun İpek, geçimini fotoğrafçılıkla sağlayan babasından yadigar 81 yıllık fotoğraf makinesini Çubuk Şehir Müzesine bağışladı.

65 yaşındaki İpek, AA muhabirine, babası Mazhar İpek'in, ilçedeki iş insanlarından Abidin Yılmaz'ın 1940 yılında hediye ettiği fotoğraf makinesiyle 40 yıl geçimini sağladığını söyledi.

Babasının bu makineyle ilçedeki belediye başkanları ve kaymakamlar dahil olmak üzere çok sayıda kişinin fotoğrafını çektiğini anlatan İpek, "Babam bu makineyi sabahtan omzuna alır, ilçe merkezine götürürdü. İlçe meydanında fotoğraf çeker, akşam olunca da makineyi omzuna alır eve getirirdi. Bu şekilde dört çocuk okuttu ve büyüttü." dedi.

İpek, gençlik yıllarında kardeşleriyle babalarına yardım ettiklerini, kendisinin de zaman zaman fotoğraf çektiğini belirterek, "Sonra bu makinelerle iş azalınca resmi daireye işe girdim. Şimdilerde de amatör fotoğrafçılık yapıyorum." ifadesini kullandı.

Babasının vefatından sonra 81 yıllık fotoğraf makinesini bu zamana kadar gözü gibi koruyup muhafaza ettiğini aktaran İpek, şöyle devam etti:

"İlçemiz şehir müzesini gezmeye geldiğimde bir eksiklik olduğunu fark ettim. Baba yadigarı Çubuk'un ilk fotoğraf makinesini müzemize gönülden bağışladım. Babam bu makineyle 40 yaşın üzerindeki Çubuk halkının iyi, kötü günlerinde, askerlik ve okul günlerinde fotoğraflarını çekerek bizleri bu seviyeye getirmiştir. Bu makineyi müzemizde görünce çok duygulandım."

Dursun İpek, babasının ilçede tanınmış biri olduğunu kaydederek, "Bir dönem önceki belediye başkanı Tuncay Acehan Bey ve diğer büyüklerimizden babam ile ilgili anılar duydukça duygulanıyorum. İyi anılar bıraktığı için babama minnettarım. İnsanlar buraya gelip gördüğünde bende çok güzel bir duygu oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner