Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle taşıyıp bal evinin üzerine yerleştirdi Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle taşıyıp bal evinin üzerine yerleştirdi Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu.

Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle taşıyıp bal evinin üzerine yerleştirdi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu.

Artvin'in Borçka ilçesinde Güreşen Köyü Çarşıbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.

Ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi. Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu. İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler çep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti. Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak "Ev 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi.

Kaynak: İHA