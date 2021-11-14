Baba yadigarı değirmencilik mesleğini oğluyla sürdürüyor

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'da 1962 yılından bu yana hizmet veren un değirmeni babadan oğula geçerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Tuşba ilçesinde yaşayan Naci Erginoğuz, baba mesleği olan değirmenciliği devam ettiriyor. Eskiden atlarla döndürdükleri taşları, elektrikle çalıştırmak için yeni donanımlar alan Erginoğuz, işlettiği değirmende vatandaşa da destek oluyor. Babasından kalan değirmeni çalıştıran ve çocukları için de yeni bir ekmek teknesi oluşturan Erginoğuz'un hedefi ise asırlardır devam eden baba mesleği değirmenin bundan sonra ki süreçte de devam ettirilmesi.

Babadan miras kalan un değirmenin asırlardır devam ettiğini söyleyen Naci Erginoğuz, "Değirmen işi çok meşakkatli bir iştir ve çok temiz bir meslektir. Değirmenler olmasa insanlarımız un, bulgur ve diğer buğday ürünlerini yapamayacak hale gelecek ve zor durumda kalacaklar. Bazen değirmeni kapatmak istiyorum ama insanlar kapıya gelince yine kararımdan vazgeçiyorum. Elektrik faturaları bazen yüksek geliyor ama vatandaşlar yine de kapatmama müsaade etmiyor. Bende burada insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocuklarım farklı işlerde çalışıyor bende burada elemanlarımla birlikte millete hizmet ediyorum. Çok şükür insanlarımız benden, bende insanlarımızdan memnunum. 1962 yılından buyana bu değirmen devam ediyor. 1971 yılına kadar köyde traktör ile çalıştırdım, 1972 yılından bu yana da şehirde bu baba mesleğine devam ediyorum" dedi.

Değirmenin insanlara faydasının çok büyük olduğunu ifade eden Mahalle İmamı Ömer Akdoğan da, "Değirmene gelen insanlarımız kendilerine un, bulgur yapıyorlar. Bu değirmenin devam etmesi mahallemiz ve Van'ımız için güzel bir durum. Naci Erginoğuz herkese bu anlamda yardımcı olan bir ağabeyimiz, hepimiz değirmenin burada olmasından razıyız, bu bir ihtiyaçtır, hasta olan, şekeri olan vatandaşlarımız buraya geliyor, kepekli un çıkararak faydalanıyor" diye konuştu. - VAN