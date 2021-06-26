Baba ve oğulları aynı sınavda ter döktü

Baba ve oğulları aynı sınavda ter döktü Türkiye geneli düzenlenen ve milyonlarca kişinin ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Testi sınavında Batman'da ilginç bir an yaşandı.

Baba ve oğulları aynı sınavda ter döktü

BATMAN - Türkiye geneli düzenlenen ve milyonlarca kişinin ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Testi sınavında Batman'da ilginç bir an yaşandı. Batman'da sınava giren bir baba ve iki oğlu birlikte ter döktü. TYT sınavına evde birlikte hazırlandıklarını söyleyen baba Kasım Altun ile oğulları Abdullah ve Muhammed, kendi aralarında tatlı bir rekabet yaşadıklarını kaydetti.

Çocukları ile üniversite sınavına hazırlanarak farklı bir deneyim yaşadığını belirten baba Kasım Altun, "Bugün sınav çok heyecanlı geçti. Çocuklarımla beraber sınava girmek ayrı bir mutluluk verdi bizlere. Yıl boyunca çocuklarımla beraber çalıştık birbirimize yardımcı olmaya çalıştık ve aynı okulda sınava girmemiz bize ayrıca bir heyecan kattı. Bu durum bizim için değişik bir deneyim oldu. Okumanın yaşı yoktur biz herkesi okumaya davet ediyoruz. İnşallah herkes için başarılı geçer ve gençlerin önü açık olur. 47 yaşındayım, 6 çocuğum var Abdullah ve Muhammed büyük çocuklarım ve onlarla girmek gerçekten heyecan verici bir şey. Yıl boyunca çocuklarımla beraber test çözdük. Muhammed'in ikinci üniversitesidir. Birini bitirdi ikincisini okuyacak inşallah. Bu şekilde mutluyuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ailece sınava girmek çok güzel bir his"

Babası ve kardeşi ile sınava girmekten mutlu olduğunu ifade eden Muhammed Altun, "Babamla beraber sınava girmek değişik bir atmosferdi, tabi ağabeyimle beraber de üçümüzün böyle aynı anda aynı okulda sınava girmesi değişik bir duygu yaşattı. Ben 4 senedir sınava giriyorum ama ailece birlikte girmemiz gerçekten çok güzel duygular hissettirdi. Böyle beraber sınava çalışmamız, aynı duyguyu yaşamamız yani bu sene bizim için daha farklı daha anlamlı. İnşallah hem bizim için hem de sınava giren diğer bütün arkadaşlarımız için hayırlısı olur. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Babam ve kardeşimle yarıştık"

Abdullah Altun ise babası ve kardeşiyle yarıştığını söyledi. Altun, "Bizim için heyecanlı bir sınav olarak geçti babamızla beraber yıl boyu çalıştık bu arada kendi aramızda da yarışmış olduk aynı okulda olmamız bizi çok cezbetti inşallah herkes için başarılı bir sınav olarak geçmiştir. Zor geçti bizim için, herkesin emeğinin karşılığını almasını temenni ediyoruz herkese başarılar diliyoruz. Sınava kendi dalımızda kendimizi geliştirmek için girdik, üçümüzün de ayrı ayrı hedefleri var özellikle kardeşim Muhammed'e başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan