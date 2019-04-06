Baba ve Oğulları Antalya Kampında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile içi iletişimin gelişmesi amacıyla babaların oğullarıyla vakit geçirebilmeleri için "Baba ve Oğul Kampı" düzenlendi.

Döşemealtı ilçesi Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 45 baba ve oğlu, teknolojiden uzak, doğayla iç içe, aile bağlarının kuvvetlenmesi için birlikte zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kamp süresince babalar ve oğulları, bir yandan el sanatları, halk oyunları, okçuluk gibi etkinliklere katılıyor, bir yandan da empati istasyonlarıyla birbirlerini anlamak için çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı ve İzcilik Dairesi Başkanlığı program sorumlu Osman Padır, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baba ve oğul kampını düzenlediklerini, yedinci ayağını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampı düzenlemedeki amaçlarının babalar ve oğulları arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Padır, "Kamp süresince babalar ve oğulları bir arada oyunlar oynayıp etkinliklere katılacak. Evde ve sosyal hayatta birlikte çok vakit geçiremeyen babalar ile oğullarının burada birlikte vakit geçirmeleri sağlıyoruz. Aldığımız dönüşlerde ise bu kampların çok verimli olduğunu anladık." dedi.

Kampa katılan baba Ahmet Çelik, böyle bir kampın kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti. İş hayatı nedeniyle çocuklarıyla çok fazla ilgilenemediğini, oğlunun da sınavlar ve derslerden fırsat bulamadığını anlatan Akyel, "Kampta oğlumla ilgilenme fırsatı buldum. Daha da önemlisi empati istasyonlarıyla empati kurma şansı elde ettim. Diğer yandan teknolojinin bize unutturduğu, bazı değerleri çocuklarımıza öğretme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Atilla Cenk Çelik ise uzun süredir babasıyla bir etkinlikte yer almadığını, internette çok zaman geçirdiğini aktararak kampın babasıyla kendisi için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA