Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü

- Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü Gaziantep'te fıstık kavagsı: 2 ölü, 2 yaralı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

09.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:50

- Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü

Gaziantep'te fıstık kavagsı: 2 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık sahipleri ile fıstık kabalcıları arasında çıkan tartışmada baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kavgaya karışan iki kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.00'da Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, tarlada kabalcı olarak çalışan işçilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı Spor
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cenk Eren Merve Boluğur Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:50:45. #1.15#
title