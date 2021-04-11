Baba ve oğul Bostancı, kendileri gibi geleceğin ralli şampiyonlarını eğitiyor

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Otomobil sporlarında birçok başarıya imza atan baba ve oğlu, kendileri gibi şampiyon ralli sporcuları yetiştirmek için ter döküyor.

Otomobil sporlarında birçok başarıya imza atan baba ve oğlu, kendileri gibi şampiyon ralli sporcuları yetiştirmek için ter döküyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki "Rally Bodrum" turnuvasına Castrol Ford Team Türkiye takımında 20 yarış aracında pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 40 sporcuyla katılan Serdar (63) ile oğlu Murat Bostancı (32), yarışın en iddialıları ve dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor.

Castrol Ford Team Türkiye Takım yöneticisi ve eski Türkiye ralli şampiyonlarından Serdar Bostancı, AA muhabirine, otomobil sporlarına annesinin desteğiyle başladığını, babasının da sivil pilot olduğunu söyledi.

Bu spora ailecek gönül verdiklerini aktaran Bostancı, otomobil sporlarında 45 yılı geride bıraktığını belirtti.

"Geleceğin şampiyon pilotlarını yetiştirmek istiyor"

Takım yöneticiliği yaparak şampiyon pilotlar yetiştirdiklerini anlatan Bostancı, "27 yıl önce Bodrum'daki rallide yarıştım. Bu rallinin tekrar Bodrum'a gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra en önemli misyonum geleceğin şampiyon pilotlarını yetiştirmekti. Oğlum Murat aynı zamanda pilotluğunun yanında motor sporları mühendisi." diye konuştu.

Bostancı, takımda 20'li yaşlarda 4 genç pilotun olduğunu, bu pilotları da geleceğin şampiyonu yapmak istediklerini dile getirdi.

"Pilot koltuğuna ara verip, genç pilotları desteklemeye başladım"

Şampiyon pilot ve pilot koçu Murat Bostancı da adeta otomobil sporunun içinde doğduğunu, 15 yıldır aktif olarak bu sporla uğraştığını söyledi.

Ailesinin desteği kendisinin de kabiliyetiyle güzel başarılar elde ettiğini vurgulayan Bostancı, şöyle konuştu:

"Ailem bu sporu ne kadar çok sevdiğimi anlayınca bana destek oldu. Bu şansı ben de değerlendirdim ve sonunda uzun yıllar süren bir ralli kariyeri geldi. Bu süreçte 3 kez Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa kupasını kazandım. Geçen yıl pilot koltuğuna ara verip, genç pilotları desteklemeye başladım. Çok yetenekli sporcularımız var. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kazandığımız tecrübeleri takımdakilere aktarmaya çalışıyoruz. Babam uzun yıllar yarıştı ve en duayen isimlerinden birisi oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı