Baba ve oğul aynı okulda ter döküyor
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Baba ve oğul aynı okulda ter döküyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi.

Baba ve oğul aynı okulda ter döküyor
27.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:30

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ilk oturumu olan TYT sosyal mesafe kurallarına göre başladı. Binlerce öğrenci ailesi ile birlikte sınava gelirken Kızıltepeli iş adamı 58 yaşındaki Metin ve 18 yaşındaki Eren Yükseloğlu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde birlikte YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi.

Oğlu ile birlikte sınav heyecanı yaşayacaklarını anlatan Metin Yükseloğlu, "İlk önce bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Oğlumla beraber aynı sınava giriyoruz" dedi.

Babası ile birlikte sınava hazırlandıklarını belirten Eren Yükseloğlu, "Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babamla birlikte sınava gireceğiz, heyecanlıyız. Garip bir durum. Ben çalışırken arada babam yardımcı oldu. Arada ben de ona yardımcı oldum tabi" diye konuştu.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA

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