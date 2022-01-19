Baba ve oğlunun öldürüldüğü davada tutuksuz sanığa yakalama kararı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları Yunus Emre Akbıyık ile babası İbrahim Başkurt'u (Soyadını değiştirmiş) öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu, 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 2'şer kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuksuz sanıklardan Uğur D., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Akbıyık'ı arayarak Fesih D.'nin yaşadığı müstakil evin önüne çağırdı. Burada baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşlerin bulunduğu alandan tabancayla İbrahim Başkurt ile oğlu Yunus Emre Akbıyık'a ateş edildi. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Başkurt ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkurt da 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Uğur D. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.