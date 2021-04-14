Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, yakalandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, yakalandı.

Olay, 8 Nisan günü Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh Demir ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erol Atmaca ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Menduh Demir'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, çifte cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen Menduh Demir'in arkadaşı Mehmet D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULUNCA YAKALANDIPolis ekipleri, bugün sabah saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde yürüyen Menduh Demir, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. Menduh Demir'in Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Demir, işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

Jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanan Menduh Demir'in bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:22:23. #1.15#

title