Baba ve oğlunun katil zanlısı aranıyor (3)

OĞUL CİNAYETİNDE TUTUKLAMAMuğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh D.

OĞUL CİNAYETİNDE TUTUKLAMA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN