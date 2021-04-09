Baba ve oğlunun katil zanlısı aranıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan Menduh D.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, iz takip köpeği ve dronlarla dağlarda arama yapıyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan Menduh D.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, iz takip köpeği ve dronlarla dağlarda arama yapıyor.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisinde meydana gelen olayda, Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Menduh D., av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine yaralanan baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlının arkadaşı Mehmet D. ise Gazeller Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Öte yandan Muğla İl ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli 100 personel ile komandolar, iz takip köpekleri ve dronlar ormanlık alanda, Menduh D.'nin yakalanması için seferber oldu. Metruk binalar, barakalar, mağaralar ve saklanabileceği tüm alanlar didik aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN