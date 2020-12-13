Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı

13.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:07
Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı

Beşiktaş'ta sokağa çıkmasını ihlal eden baba ile oğlunu, 'Marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı.

Beşiktaş'ta sokağa çıkmasını ihlal eden baba ile oğlunu, 'Marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı. Denetimlerini sürdüren ekipler belgesi olmayanlara cezai işlem uyguladı.

İstanbul trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Beşiktaş Dolmabahçe'de uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri yolculara izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan baba ve oğlu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Taksi sürücüsünün de 'Araçtakiler babam ve kardeşim. Marketimizi yeni açtık. İşlemleri tamamlanmadı' diyerek ekiplerin ceza yazmamasını istedi.

Polis ekipleri, izin belgesi olmadan 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesini sunan baba ve oğluna cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı
Oğlunu vuran baba tutuklandı
Aydın'da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu tutuklandı
Aydın'da 4 kişiye kurşun yağdıran baba ve iki oğlu tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Samatta Çağdaş Atan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:13:58. #1.14#
title