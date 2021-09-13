BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de Suriye uyruklu Cemil K. (42) ile 10 yaşındaki oğlunu kaçırarak silah zoruyla fidye isteyip, 25 bin doları almalarına rağmen tehditlerini sürdüren 2 şüpheliden biri, polisin operasyonuyla yakalandı.

İZMİR'de Suriye uyruklu Cemil K. (42) ile 10 yaşındaki oğlunu kaçırarak silah zoruyla fidye isteyip, 25 bin doları almalarına rağmen tehditlerini sürdüren 2 şüpheliden biri, polisin operasyonuyla yakalandı.

İddiaya göre I.A. ile S.Ç., Buca'da inşaat işçiliği yapan Suriye uyruklu Cemil K.'ye nisan ayında mesaj atıp Menderes ilçesinde bir inşaat işi olduğunu, çalışıp çalışmayacağını sordu. İşi kabul eden Cemil K., oğlu B.K. ile kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Otomobili Menderes'teki ormana çeken I.A. ile S.Ç., B.K.'nin başına tabanca dayayıp Cemil K.'ye "Borcu ya ödersin ya da çocuğunu öldürürüz" diyerek tehdit ederek silah zoruyla 25 bin dolar fidye istedi. Korkan Cemil K. akrabalarını arayıp istenen 25 bin dolar fidyeyi verdi. Parayı alan I.A. ve S.Ç., baba-oğulu serbest bıraktı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Ancak I.A. ve S.Ç., bu ilk olaydan 4 ay sonra tekrar Cemil K.'yi arayıp '40 bin dolar daha vereceksin. Vermezsen hem sen hem de oğlun tehlike altında' diyerek tekrar tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Cemil K., akrabalarından tekrar para istedi. Akrabaları ise durumdan şüphelenince Cemil K.'yi sıkıştırıp yaşananları öğrendi. Bunun üzerine Cemil K. ve akrabaları İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, Cemil K.'den şüphelileri arayıp, paranın hazır olduğunu belirtip, daha önceki yerde buluşmalarını istedi. Buluşma yerine giden Cemil K., parayı verdiği sırada harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden I.A.'yı suçüstü yakaladı. I.A., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari şüpheli S.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'ÇOCUĞUMA BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Cemil K. "Beni ve oğlumu kaçıran kişileri tanımıyorum. Sanıyorum ağabeyimle aralarında birtakım problemler çıkmış. İnşaat işi olduğunu söyleyerek oğlumla birlikte Buca'ya gelip aldılar. Bizi otoyol da başka bir arabaya alıp, Menderes'te bir yere götürdüler. Sonra da beni çocuğumu öldürmekle tehdit edip 25 bin dolar istediler. 'Sizi tanımıyorum. Neden bu parayı vereyim' dedim. Bunun üzerine 'Senin ağabeyinin bize borcu var' dediler. Çok korktum. Özellikle çocuğuma bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

Cemil K.'nin avukatı Elif Akar da müvekkilinin ağabeyinin Iraklı iş adamlarıyla arasında bir husumet oluştuğunu belirterek "Müvekkilimin 10 yaşındaki çocuğunun başına silah dayayarak, 'Ağabeyinin borcu var, eğer bize 25 bin dolar getirmezsen çocuğunu öldüreceğiz' diyorlar. Müvekkilim, gasp büroya gidiyor ve polisle iş birliği yapıyor. Paranın teslim edilmesi sırasında polis ekipleri, bu kişileri suçüstü yakalıyor. Müvekkilimin parası henüz geri ödenmedi, çocuğunun da hala tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Çocuk hala kendilerini kaçıran renk ve modelde arabalar gördüğünde saklanma ihtiyacı duyuyor" diye konuştu.

BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vahap Seçer Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Amelia Hamlin Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BABA VE OĞLUNU KAÇIRIP FİDYE ALDI, FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:10:25. #1.17#