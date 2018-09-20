Baba ve Oğluna Ev Kurşunlamadan Adli Kontrol

Samsun'da bir baba ile oğlu komşularının evinin kapısına tüfekle saldırı düzenlediği iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. (50) ile oğlu O.Ö. (24) komşuları olan K.S.'nin (55) evinin kapısına aralarındaki husumetten dolayı pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili baba ve oğlu yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet bürosunda sorgulanan E.Ö. ve O.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN