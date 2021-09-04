Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti Evde kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaraladı.

Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti

Evde kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaraladı.

Olay İzmit Erenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde alkol alan Ç.O. ve oğlu C.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde evdeki bıçaklara sarılan baba ve oğlu birbirlerine saldırdı. Kavgada C.O. yüzünden Ç.O. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralandıkları belirlenen baba ve oğlu, polis aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede pansuman yapılan Ç.O. ve oğlu C.O. alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz

Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti
Babasının ölüm haberini sağlık görevlilerinden aldı
Babasının ölüm haberini sağlık görevlilerinden aldı
Eşini ve çocuklarını eve kilitleyip yakmak isteyen şahsı polis son anda engelledi
Eşini ve çocuklarını eve kilitleyip yakmak isteyen şahsı polis son anda engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Hulusi Akar Tanju Özcan Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Demet Şener Derya Şensoy Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:15:02. #1.14#

title