Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü
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Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü

28.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:48

Antalya'da darbedilerek ağır yaralanan engelli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da darbedilerek ağır yaralanan engelli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ölen kişinin yakınları, cenazeyi teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumuna geldi.

Abdurrahman Kara, gazetecilere, ağabeyinin hunharca öldürüldüğünü iddia etti.

Saçma sapan bir kavga nedeniyle ağabeyini kaybettiklerini belirten Kara, "Çok üzgünüz. Mağduruz. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyoruz. Zanlının oğlunun da tutuklanmasını istiyoruz. Esas kavgayı başlatan baba N.Y. değil, oğlu A.Y'dir. Olay yerindeki pastanenin güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Bu kameralar incelenirse olay ortaya çıkar." diye konuştu.

Gökalp Gökkaya da dayısının yüzde 90 engelli olduğunu dile getirerek, engelli bir insanın darbedilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Dayısıyla kavga eden kişilerin 20 yıldır komşu olduğunu kaydeden Gökkaya, "Engelli olduğunu bilmeme şansları yok. Tek istediğimiz adalet yerini bulsun. Herkes cezasını çeksin. Bu gibi olaylar insanlara ders olsun, kimse yaşamasın." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü
Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü
Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü
Baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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