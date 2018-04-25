Baba ve Oğlu Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu burunları kanamadan çıktılar.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu burunları kanamadan çıktılar.
Kaza akşam saatlerinde, Perşembe beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki A.B. iradesinde 74 BA 064 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücü A.B. ve 39 yaşındaki oğlu M.B. ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK