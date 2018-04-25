Baba ve Oğlu Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Baba ve Oğlu Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu burunları kanamadan çıktılar.

Baba ve Oğlu Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu burunları kanamadan çıktılar.

Kaza akşam saatlerinde, Perşembe beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki A.B. iradesinde 74 BA 064 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücü A.B. ve 39 yaşındaki oğlu M.B. ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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