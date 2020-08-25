Baba ve oğlu, Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla gidecek
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Baba ve oğlu, Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla gidecek

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında baba ve oğlu, Kızılırmak üzerinden Samsun'a gitmek için rafting botuyla yolculuk başlattı.

25.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:56

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında baba ve oğlu, Kızılırmak üzerinden Samsun'a gitmek için rafting botuyla yolculuk başlattı.

Sporcular Orhan Çakırer ve oğlu Muhammet Çakırer'i uğurlamak için Sivas'ta tarihi Eğri Köprü'de düzenlenen uğurlama törenine, Vali Salih Ayhan, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile sporcuların yakınları katıldı.

Vali Ayhan, geçen yıl Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde çok doyurucu, keyifli, herkesi kucaklayan etkinlikler yaptıklarını anımsattı.

Kongrenin 101. yıl dönümünü yoğunluklu olmayan tadımlık projelerle kutlamaya çalıştıklarını dile getiren Ayhan, "Bu kutlama vesilesiyle de Orhan Çakırer ve oğlu Muhammet Çakırer, Milli Mücadele'nin merkezinden Samsun'a kadar 8 ili ziyaret ederek yaklaşık bin 500 kilometrelik yolculuk yapacaklar. İnşallah bu yolculuğu 4 Eylül'de de sona erdirecekler." dedi.

Bu yolculukla farkındalık yapmayı istediklerini aktaran Ayhan, "Sporcularımız 8 ildeki valimize de çeşitli hediyeler verecekler. Çıkmış oldukları bu yolculukta kendilerine başarılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Sivas her zaman Anadolu'nun dört bir yanına güzel izler bırakmıştır. 101. yılı, sakin, yoğunluk olmayan ama 101 yıl önceki ruhu da hissederek kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bot ile yolculuğa çıkan sporculardan Orhan Çakırer ise "Kızılırmak'tan Samsun'a kadar seyahat edeceğiz. Bu yolculuğu Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde 4 Eylül'de bitirmeyi düşünüyoruz. Buradaki amacımız cumhuriyetimiz kurulurken büyüklerimizin çektiği çileleri görmek. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından baba ve oğlu, rafting botuyla Kızılırmak'taki yolculuklarına başladı.

Baba ve oğlu, Sivas'tan Samsun'a Kızılırmak üzerinden botla gidecek

Kaynak: AA

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