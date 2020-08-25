Baba ve oğlu Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre kürek çekecek Baba ve oğlu Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre kürek çekecek Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101. yıl dönümü dolayısıyla rafting botu ile Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre sürecek yolculuğu başladı Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101.

Baba ve oğlu Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre kürek çekecek

Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101. yıl dönümü dolayısıyla rafting botu ile Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre sürecek yolculuğu başladı

SİVAS - Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101. yıl dönümü dolayısıyla rafting botu ile Kızılırmak üzerinde bin 500 kilometre sürecek yolculuğu başladı.

Sporcu baba ve oğlu, Sivas Kongresinin 101. Yıl dönümü dolayısıyla ilginç bir etkinliğe imza atacak. Baba Orhan Çakırer ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer bir rafting botu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı geçmeyi planlıyor. Baba ve oğlu zorlu yolculuğa,Sivas'ta bulunan tarihi Eğri Köprü altından başladı. Çakırer ailesini burada; Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve sporcuların yakınları uğurladı. Uğurlamada sporcu baba Orhan Çakırer ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer rafting botuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak üzerinden botla Samsun'a yol aldı. Baba ve oğlu nehir üzerinde yaklaşık bin 500 kilometre kürek çekerek Sivas Kongresi'nin 101.yıl dönümü olan 4 Eylül günü Samsun'da olmayı planlıyor.

8 ili ziyaret edecekler

Uğurlama etkinliğinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, baba ve oğlunun bu yolculukta 8 ili ziyaret edeceklerini belirterek, "Bu sene Kongremizin 101. yılı şanssızlık, enteresan bir yıl yaşıyoruz. Dünya yaşıyor, Türkiye yaşıyor ve Sivas'ımız yaşıyor. O yüzden Kongremizin 101.yılında da çok yoğunlukta olmayan, spesifik, tadımlık projelerle yine Kongremizin 101. yılını kutlamaya çalışıyoruz. Bu kutlama çerçevesinde de Orhan Çakırer ve Muhammed Çakırer, iki sporcumuz Milli Mücadelenin merkezinde 'İlk Adıma' diye bir proje kapsamında, yani Kızılırmak'ın doğduğu yerden döküldüğü yere Kızıldağ'dan Samsun'a kadar 8 ili ziyaret ederek yaklaşık bin 500 kilometre bir yolculuk yapacaklar. İnşallah 4 Eylül'de de nihayetlendirilecek" dedi.

Sporcu Orhan Çakırer Sivas'tan Samsuna kürek çekeceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rol oynayan 2 ili birbirine bağlayan bir damar gibi Kızılırmak nehri üzerinden Samsun'a kürek çekeceğiz. 4 Eylül'e yetiştirmeyi düşünüyoruz. Burada ki farkındalık Cumhuriyet kurulurken büyüklerimizin çektiği çileleri görmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bırakmış olduğu Türkiye'nin nasıl ele geçirildiğini anlatmak için yapıyoruz bunu" diye konuştu.

Kaynak: İHA