Baba ve oğlu balık tutmak için gittikleri suda kayboldu

26.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:40

Kahramanmaraş'ta baba ve oğlu, balık tutmak için gittikleri çayda kayboldu.

Olay, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Aksu Çayı belediye çöp alanında çevresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Ahmet Derviş, Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar Şireki (12) ile birlikte Aksu Çayı'nda balık tutmaya gitti. Aksu Çayı çevresinde olta ile balık avlamak isteyen Başar Şireki ayağı kayarak suya düştü. Oğlunun düştüğünü fark eden baba Necip Ahmet Şireki'de suya atladı. Bir süre sudan çıkmaya çalışan baba ve oğlu gözden kayboldu. Arkadaşının ve oğlunun sudan kaybolmasıyla Ahmet Derviş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlunun kaybolduğu bölgede arama yapan dalgıç ekipleri sonuç alamadı. Arama faaliyetlerine soğuk hava nedeniyle ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarının süreceği öğrenildi. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları inceleyen Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, AFAD ve jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA