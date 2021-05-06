Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyor
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Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyor

Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyor
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ve oğlunun aile yadigarı asırlık dükkanda ürettikleri kişiye özel el yapımı bıçaklar, yurt içinden ve dışından alıcı buluyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ve oğlunun aile yadigarı asırlık dükkanda ürettikleri kişiye özel el yapımı bıçaklar, yurt içinden ve dışından alıcı buluyor.

İlçede yaşayan 63 yaşındaki Durmuş Binay, her gün sabahın ilk ışıklarıyla 37 yaşındaki oğlu Ali Binay ile dükkanlarının yolunu tutuyor.

Kapılarını açtıkları 101 yıllık dükkanlarında kişiye özel bıçak üretimi yapan baba ve oğlu, sipariş aldıkları müşterilerinin eline en uygun bıçağı tasarlamak için hummalı bir çalışmanın içerisine giriyor.

Baba-oğul, kullanım amaçlarına göre çeliği şekillendirip çeşitli malzemelerle üretimini tamamladıkları bıçaklar için çok sayıda sipariş alıyor.

Yurt içinden özellikle şef ve restoranların ilgi gösterdiği bıçaklara yurt dışından da talep geliyor.

Yaptıkları bıçakları sosyal medya ve çevrim için platformlardan yurt dışına tanıtan baba ve oğlu, siparişleri internet üzerinden alarak el yapımı bıçakları kargo ile İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Umman'a gönderiyor.

"Müşterilerimiz bizi bir şekilde arayıp buluyor ve birbirlerine öneriyorlar"

Ailenin dördüncü kuşak bıçakçısı Ali Binay, AA muhabirine, mesleklerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirterek, "Dükkan 1920'de ilk ustamız olan büyük dedemden kaldı. Dedem ve babamdan öğrendiğim mesleği kendimi bildim bileli yapıyorum." dedi.

Binay, özel bıçakların yapımının büyük emek gerektirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her insanın parmak izi şahsına münhasırdır. Amacımız aynı bıçaktan bir başkasında olmamasını sağlamak. Sloganımız 'Parmak iziniz kadar özel'. Tamamen kişiye özgü olması için çabalıyoruz. Türkiye'deki birçok şefin özel bıçaklarını üretiyoruz. Aynı zamanda lokantalara da servis bıçağı veriyoruz. Yurt dışında bazı ülkelere şef ve servis bıçağı satıyoruz. Müşterilerimiz bizi bir şekilde arayıp buluyor ve birbirlerine öneriyorlar. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Umman gibi ülkelere bıçak satıyoruz."

Binay, mesleklerini sürdürmek için çırak yetiştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"İşinin hakkını vererek yaparsan hem kendin hem de müşterin memnun olur"

Baba Durmuş Binay da çocukluğunda dedesi ve babasından öğrendiği aile mesleği geleneğini oğluyla devam ettirdiğini dile getirdi.

Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Binay, "Dükkan sabah gün doğmadan açılır, gün batarken kapanır. Dededen, babadan böyle öğrendik. İşimi zevk alarak yapıyorum. Zaten zevk almazsan yaptığın hiçbir iş güzel çıkmaz. Bu meslek sürekli yenilik isteyen bir iş. Bugün yaptığının yarın daha iyisini yapmak istiyorsun. Daha iyi, güzel, sağlam ve müşterinin hoşuna gidecek mal üretmeye çalışıyoruz. İşinin hakkını vererek yaparsan hem kendin hem de müşterin memnun olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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