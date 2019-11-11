Baba ve kızın "iyilik" yolculuğu

11.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:11

Şerafettin Acar ve kızı Büşra'nın etkinlikler düzenlemesi

Hediyelik ürün satışları yapması

Hasta çocukları ziyaret etmesi

Hastalarla vakit geçirmesi

Üniversite öğrencileriyle sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmalarından görüntüler

Şerafettin Acar'ın maske takarak otobüse binmesi, sokakta gezmesi, insanlarla konuşması

Şerafettin Acar ile röportaj

Kızı Büşra Acar ile röportaj

Lösemi hastası Eren Yavuz'un annesi Hatice Yavuz ile röportaj - Burdur'da yaşayan Şerafettin Acar, kanseri yenen kızı Büşra ile lösemi hastalarının morallerini yüksek tutmak ve onlara destek olmak için gece gündüz çaba gösteriyor

Şerafettin Acar:

"Lösemi hastası çocuklar hayata tutunsunlar diye koşturuyorum. Hastalar yararına hediyelik eşya ve takvim satışları yapıyorum. Onların iyileştiğini gördükçe mutlu oluyorum"

Büşra Acar:

"Babamla moral ve motivasyon için hastalarla vakit geçiriyoruz. Hastalığımı yendiğimi gören çocuklar daha fazla motive oluyor, hastalığı yenebileceklerine dair içlerinde umutlar yeşeriyor"

BURDUR - BİLAL ALTIOK - Burdur'da yaşayan Şerafettin Acar, kanseri yenen kızı Büşra ile lösemi hastası çocukların tedavi sürecinde yanında olmak için çaba sarf ediyor.

Memur Şerafettin Acar, 2011'de kızı Büşra'nın beyninde oluşan tümör sonucu kanser olduğunu öğrendi. Yaklaşık üç yıl süren tedavi sürecinde hem maddi hem de manevi yönden yıpranan üç çocuk babası 62 yaşındaki Acar, kızının kanseri yenmesi üzerine etkilendiği lösemi hastası çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Özellikle maddi imkansızlıkları olanlara ulaşmaya çalışan Acar, 22 yaşındaki kızı Büşra ile hasta çocukları evlerinde ziyaret ediyor. Bir vakfın desteğiyle hastalara maddi manevi destek olmaya çalışan baba ve kızı, kentin işlek noktalarında lösemili hastaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yaptıklarını "iyilik yolculuğu" olarak adlandıran Acar ve 22 yaşındaki kızı Büşra, löseminin tanınması ve hastalara destek olunması için farkındalık oluşturuyor. Baba Acar, farkındalık için kent içi ulaşım araçlarına maske takarak biniyor.

"Kendimi lösemi hastalarına adadım"

Şerafettin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Büşra'nın iki defa ameliyat olduğunu, uzun ve yıpratıcı bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kızının hastalığını ilk öğrendiklerinde ailece yıkıldıklarını anlatan Acar, başta hastalığı kabullenemediklerini, tedavi sürecinde çok zorluk çektiklerini dile getirdi.

Kızı Büşra'nın Ankara'da tedavi gördüğünde barınma yeri bulamadıklarını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Doktorlar çok ilgilendi. Bu süreçte Lösemili Çocuklar Vakfı ile tanıştım. Çocuğumun rahatsızlandığında hastanede yatan lösemili çocukları görünce dünyanın boş olduğunu anladım. Kendimi lösemi hastalarına adadım. Lösemi hastası çocuklar hayata tutunsunlar diye koşturuyorum. Hastalar yararına hediyelik eşya ve takvim satışları yapıyorum. Onların iyileştiğini gördükçe mutlu oluyorum."

"Hastalığı yendiğimi gören çocuklar daha fazla motive oluyor"

Büşra Acar da tedavi sürecinde saçlarının dökülmesine üzüldüğünü, hastalık sürecinde kullandığı peruğu ve ışın maskesini hala sakladığını kaydetti.

Sakladığı eşyaların bir şeyleri başardığının kanıtı olduğunu ifade eden Acar, yanında olan babasının desteğiyle hastalığın üstesinden geldiğini ifade etti.

Acar, babasının maddi manevi hastaların yanında olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Babamla moral motivasyon için hastalarla vakit geçiriyoruz. Hastalığımı yendiğimi gören çocuklar daha fazla motive oluyor, hastalığı yenebileceklerine dair içlerinde umutlar yeşeriyor. Lösemili tedavi edilebilen bir hastalık. Hastalıkla mücadele edenlere destek vererek hastalığı daha kolay yenmelerini sağlayabiliriz. Dünya çocukların yaşamasıyla güzel." diye konuştu.

"İyi ki onlarla tanışmışız"

Lösemi hastası Eren Yavuz'un annesi Hatice Yavuz da oğlu hastalığa yakalandıktan sonra 2014'te Şerafettin Acar ile tanıştığını belirterek, "Kızıyla bizi yalnız bırakmadılar, çok yardımlarını ve desteklerini görüyoruz. İyi ki onlarla tanışmışız." dedi.

Lösemi hastalığını yenen Kudret Özkır da Şerafettin Acar sayesinde iş bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA