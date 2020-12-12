Baba Vanga: "2021'de Kainatta Yaşamın Sırrı Çözülecek"
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Baba Vanga: "2021'de Kainatta Yaşamın Sırrı Çözülecek"

12.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:43
Baba Vanga:

İnternetin en ünlü figürlerinden biri Baba Vanga. 1911'de doğup 11 Ağustos 1966'da ölen ve gerçek adı Vangelia Gushterova, 12 yaşında görme yeteneğini kaybetti.

İnternetin en ünlü figürlerinden biri Baba Vanga. 1911'de doğup 11 Ağustos 1966'da ölen ve gerçek adı Vangelia Gushterova, 12 yaşında görme yeteneğini kaybetti.

Yaptığı kehanetlerin yüzde 85'inin çıkması üzerine internetin en çok aranan ve kehanetleri merak edilen kişisi olan kör kahinin 2021 için de kehanetleri bulunuyor.

Bugüne kadar Sovyetler'in dağılması, 11 Eylül saldırıları, Diana'nın ölümü ve Çernobil faciasını yıllar öncesinden bilen Baba Vanga'ya göre 2021, insanoğlunun uzay imtihanı yaşayıp yeni bir çağın başlangıcı olacak bir yıl.

İşte kıyametin 5079 yılında kopacağına inanan Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri:

Kainattaki yaşamın sırrı çözülecek. İnsanoğlu Dünya'daki yaşamın nasıl başladığına dait tüm sırları çözecek. ve ardından da 200 yıllık süreç başlayacak. İnsanlar diğer Dünya'lardaki ruh ikizleriyle temasa geçecek.

AVRUPA'YA KİMYASAL SİLAH SALDIRISI OLACAK

Müslümanlar Avrupa'yı işgal edecek. Avrupa'ya kimyasal silahlarla saldıracaklar.

Avrupa'da ciddi bir ekonomik çöküş olacak. Kaos yaşanacak.

Rusya liderine (Vladimir Putin) bir suikast girişimi olacak. Üstelik bu saldırı kendi topraklarında yapılacak.

TRUMP SAĞIR KALACAK

ABD'yi yöneten (Kehanetlerini yıllar içinde sıraladığı, 2020 kehanetleri için de aynı ifadeyi kullandığı için bu ismin, yeni başkan Joe Biden değil, Donald Trump olduğu düşünülüyor) gizemli hastalık geçirecek ve sağır olacak. Beyin travması da yaşayacak.

Dünya'da büyük felaketler yaşanacak. İnsanların algıları değişecek. Zor zamanlar geliyor. İnsanlar inançlarına göre ayrılacaklar.

ÇİN DÜNYA'NIN SÜPER GÜCÜ OLACAK

Büyük bir ejderja insanlığı ele geçirecek. (Çin olduğu düşünülüyor.) Üç dev birleşecek. (Çin, Rusya ve Hindistan olduğu düşünülüyor.) Kırmızı para görüyorum. 100, 5 ve bir sürü sıfırlar var. (100 Çin Yuan'ı ile 5000 Rus Rublesi kırmızı renkte.)

Kaynak: Space Mag Türkiye

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