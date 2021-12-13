BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (Ek görüntüyle)

Ramazan EĞRİ - Buğra AKAY/ İSTANBUL, ( Dha ) - PENDİK'TE Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk"ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

'YETİŞİN YARDIM EDİN DİYE BAĞIRDI"

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, 'Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk" dedi.