BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU - Haberler
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BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAPendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kavakpınar Mahallesi'ndeki olaya ilişkin savcı ve polisin incelemesi sürüyor.

BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU

BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU

BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU

Baba vahşeti; 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Baba vahşeti; 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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