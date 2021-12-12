Son dakika haber | BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞMİNDE BULUNDU
Edinilen son dakika haberine göre Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAPendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.
PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA
Pendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kavakpınar Mahallesi'ndeki olaya ilişkin savcı ve polisin incelemesi sürüyor.