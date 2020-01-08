Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı
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Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

Aksaray'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.

08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:11
Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı. Merkeze bağlı Sevinçli köyünde oturan baba R.K. (50) ve oğlu S.K.'nın (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba R.K. ise İl Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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: Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı
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