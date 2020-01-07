Baba Parası'ndan güzel başlangıç
Sosyal medyadan da seyircisinden tebrik ve destek mesajları alan Baba Parası, devam eden yurtiçi gala programıyla da izleyicisi ile sinema salonlarında kucaklaşıyor.
1 Ocak günü seyircisi ile buluşan 'Baba Parası' fimi vizyondaki
1. haftasında 500.000'e yakın bir izlenme rakamıyla yüzleri güldürdü.
Komedi ve aksiyon hızıyla kahkaha tufanı estiren Baba Parası'nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi başarılı isimlerin rol aldığı 'Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.