Baba Parası'ndan güzel başlangıç

07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:19

1 Ocak günü seyircisi ile buluşan 'Baba Parası' fimi vizyondaki

1. haftasında 500.000'e yakın bir izlenme rakamıyla yüzleri güldürdü.

Komedi ve aksiyon hızıyla kahkaha tufanı estiren Baba Parası'nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş gibi başarılı isimlerin rol aldığı 'Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Kaynak: Bültenler