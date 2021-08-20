BABA ORTAYA ÇIKTI, EVLAT EDİNİLEN MUSTAFA KEMAL'İ ALDI

ADANA'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Ayça (41) ve Atakan Çatal (42) çiftinin, evlat edinip 'Mustafa Kemal' adını verdiği 3 yaşındaki Umut'un velayeti, çiftin koruyucu aile statüsünde olması ve evlat edinmek için yasal sürenin tamamlanmaması nedeniyle biyolojik babası Aziz Ö.

ADANA'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Ayça (41) ve Atakan Çatal (42) çiftinin, evlat edinip 'Mustafa Kemal' adını verdiği 3 yaşındaki Umut'un velayeti, çiftin koruyucu aile statüsünde olması ve evlat edinmek için yasal sürenin tamamlanmaması nedeniyle biyolojik babası Aziz Ö.?ye verildi.

Ayça ve Atakan Çatal, 2003 yılında evlendi. Sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, 12 yılın ardından 2015'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne evlat edinmek için başvuru yaptı. Başvurudan 3 yıl sonra sıra gelen çifte, 15 Kasım 2018'de bir çocukla ilgili bilgi gelince çift, gittikleri Sevgi Evi'nde, annesinin kuruma bıraktığı 45 günlük erkek bebekle tanıştı. Çatal çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından bebeği evlat edinip, 'Mustafa Kemal' ismini verdi. Çatal çifti, bebek için velayet davası açmaya hazırlanırken, yasal süre olan bir yıl tamamlanmadan, 2019'un Kasım ayı başında, çocuğun biyolojik babası ortaya çıktı.

VALİZİNİ GÖZYAŞIYLA TOPLADI

Mustafa Kemal'in Diyarbakır'da yaşayan biyolojik babası Aziz Ö., o dönem ayrıldığı eşinin hamileliğinden haberi olmadığını öne sürerek, oğlunu geri almak için Valiliğe başvurdu. Şoke olan Ayça ve Atakan Çatal çifti, 'koruyucu aile' statüsüne geçirildi. Çatal çifti, Aziz Ö.?ye çocuklarından ayrılmak istemediklerini belirtti. Ancak yasal sürecin tamamlanmasının ardından çocuğun biyolojik babasına teslim edileceğini öğrendi. Hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından geçen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen yazıyla Çatal çiftine, Mustafa Kemal'in, biyolojik babası Aziz Ö.?ye teslim edileceği ve eşyalarıyla yurda getirilmesi gerektiği bildirildi. Üzüldüklerini söyleyen Çatal çifti, dün Mustafa Kemal'in eşyalarını ve oyuncaklarını topladı. Ayça Çatal, oğlunun valizini gözyaşlarıyla hazırladı.

'KALP BAĞIMIZ VAR'

Atakan Çatal, Mustafa Kemal'in valizini odasından çıkarırken, '3 yılımızı bir bavula sığdırdık. Bizi ölmeden öldürdüler. Evlat acısı hissediyorum. Oğlumla kan bağımız yok ama kalp bağımız var. Topluma faydalı bir birey yetiştirmeye çalıştım. 3 yıldır beraberiz. Maalesef geldiğimiz noktada dosya hatası yapan memurlar ve biyolojik baba arasında kaldık. En başta evlat edinme sürecinde biyolojik anne ve babanın feragatı gerekiyor. Doğuma 3 ay kala anne ve baba ayrılmış. Annenin feragatı var ancak babanın yok. Baba ise çocuk 3 günlükken hastanede çocuğu üzerine kaydettirmiş. Eski eşinin hamile olduğundan haberi yokmuş ama 3 günlükken çocuğu üzerine almış. Olayın temel nedeni, oradaki personel evlat edinmedeki dosyanın yanlış olmasından kaynaklı değiştiremediği için daha sonra baba ortaya çıkınca bizi koruyucu aile sürecine atarak dosyayı düzelttiler. Evladımın bana geri verilmesini istiyorum. Biyolojik babanın evladıyla ilgili hiçbir emeği yok. 3 yıllık bir emeğim var. Çocuğum bu süreçten çok etkilenecek' dedi.

'DOSYA YENİDEN İNCELENSİN'

Mustafa Kemal ile vedalaşırken uzun süre sarılıp gözyaşı döken Ayça Çatal, 'Evladımızın bir gün evden gideceğini hiç düşünmedik. Çok uzun bir hayatımız olur diye düşündük. Daha yeni kreşe yazdırmıştık. Eşimle aramızda 'Çocuğumuzu okullu ettik. Darısı üniversite ve yurt dışı eğitimine olur' diye konuştuk. Hep hayallerimiz vardı ama bize bu üzücü haberi verdiler. Allah bu duyguyu kimseye yaşatmasın. Kendim doğursaydım ancak bu kadar severdim. Oğlumu tekrar kucağıma almak istiyorum. Ne olur bu dosya yeniden incelensin? diye konuştu.

NEREYE GİTTİĞİNDEN HABERSİZ VEDA

Valizleri Çatal çiftinin bir akrabalarının otomobiline konulan Mustafa Kemal, komşularıyla da vedalaştı. Komşularının, 'Tatile gidiyorsun ama yeniden geleceksin' dediği Mustafa Kemal, daha sonra biyolojik babasına teslim edilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı