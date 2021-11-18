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Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında öldürülen baba-oğulun katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında öldürülen baba-oğulun katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salıpazarı Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde çıkan arazi anlaşmazlığı tartışmasında silahla İsmail(56) ve oğlu Mahir Keskin'i(34) öldüren Y.S.(51), bu sabah Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarılan Y.S., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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